盤前財經大事搶先讀2019年11月15日

今日操盤前瞻

日本 9 月工業生產

美國 10 月零售銷售

法說會：光磊、兆勁、美隆電、臺企銀、東科 - KY

新股掛牌：意德士

電動車霸主地位不保？瑞士信貸：特斯拉時日不多 股價恐下探 40%

瑞士信貸週四 (14 日) 發布的一份最新報告顯示，儘管特斯拉在美國電動市佔近八成，目前仍保持業界龍頭的地位，但該機構預期，特斯拉仰賴 Model 3 稱霸的時日已然不多，其股價恐下探 40%。閱讀全文...

阿里巴巴為何赴港上市？馬雲：討好北京 規避貿易戰風險

《彭博社》週五 (15 日) 報導， 中國阿里巴巴聯合創始人兼前董事長馬雲認為，美中兩國若不小心，貿易戰或將持續開打 20 年，他還提到，阿里巴巴赴港上市是為了討好北京，同時規避貿易戰的風險。閱讀全文...

〈群創回台投資〉斥 700 億元強化三大方向 預期 5 年內見效益

投資台灣事務所昨 (14) 日宣布，面板大廠群創 (3481-TW) 將投資超過 701 億元移回產線，群創表示，將在苗栗竹科、南科擴大 AI 智能智造自動化、提升技術研發能量，瞄準自動化產線比重提高、移回整機產線、擴大 IPS 技術等 3 大方向，預期 5 年之內效益將逐步浮現。閱讀全文...

雙引擎加持 矽力搶當新千金 登股后寶座

外資昨 (14) 日點名，隨著中國積極去美化，加上德儀調整營運策略，雙利多驅動下，電源管理 IC 廠矽力 - KY(6415-TW) 明年營運動能強，挑戰賺進 3 個股本，外資目標價上看 1085 元，股價今日走揚，收最高 1015 元，成為首家破千元的 IC 設計廠，同時登上台股股后寶座。閱讀全文...

金管會強化公司治理設 3 防線 若不合格董監酬勞要全都露

金管會昨 (14) 日宣布，為強化公司治理，上市櫃公司只要出現近 3 年度個別或個體財報曾出現虧損、公司治理評鑑不佳、非主管全時員工平均薪資低於 50 萬元，只要符合其中一項，除須個別揭露董監事的酬金，明 (2020) 年的年報也要全面揭露。閱讀全文...

