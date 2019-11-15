台灣人壽啟動2大增員計畫 今年目標1300人

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽已成為金控第二大引擎，為了持續衝刺，台灣人壽宣布啟動「二代接班傳承」與「業務菁英招募」兩項增員計劃，今 (2019) 年增員目標為 1300 人。

台灣人壽目前業務人員人數約 7600 人，為了增員，該公司首先啟動「二代接班傳承計劃」，要加入的第二代須具備備三項條件，包括一、在公司服務滿三年以上年資，對業務組織運作與商品服務須瞭若指掌；二、完成公司制定的接班訓練課程，提升自我壽險專業及管理技能；三、本身已晉升至主管職，並且跟父母僅能為一階之差，才具接棒資格，目前合格年輕二代有 120 位。

為了協助業務員的第二代子女提升專業能力，並加速了解企業文化，目前台灣人壽內部並啟動「希望工程宣示營」，由總經理莊中慶親自督軍開班授課。

而「業務菁英招募」部分，因為壽險公會公布今年業務員登錄統計數字顯示，30 歲以下新登錄人數比例已超過 6 成，並成為業務員主力，因此，台灣人壽瞄準 20 至 29 歲的年輕人加入「業務菁英招募計劃」。

台灣人壽表示，該公司將協助透過差異化個人培訓，提供新進業務同仁專屬數位工具，也享有領先業界視訊教學平台「TOP Channel 台壽新聞台」，透過電腦、手機就可即時學習包括：行銷應用、客戶服務、商品知識、國際財經、公司新訊等新訊，就算沒有工作經驗但對未來充滿憧憬的新鮮人，也有機會成為業務菁英。