

◆盤勢分析

1. 美股漲多後窄福波動，收盤四大指數收盤漲跌互見，僅有標普再創波段新高，整體漲跌幅度介於 - 0.30~+0.08%。其中，美光、AMD 漲幅超過 1% 表現最佳，APPLE 下跌 0.67%、台積電 ADR 下跌 0.76%，思科因財報表現不佳，重挫 7.33%。

2. 周四中美貿易再傳雜訊，亞洲股市表現不一。台股晨間小高盤開出後震盪向下，一度回測 11400 點整數附近，所幸尾盤在權值股回穩，跌幅逐漸收斂，終場收在 11450.42 點，下跌 17.41 點，跌幅 0.15%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數收小黑 K 棒，是創高後拉回整理第六天。

(2) 量能：尾盤拉升放量，後續上漲宜量出。

(3) 技術指標：技術指標日 KD 高檔向下，MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人 + 37.44 億元，外資 + 43.02 億元、投信 + 1.91 億元、自營 - 7.5 億元。

4.OTC 指數開高後走低，收盤下跌 0.49%，收長黑 K 棒，表現仍相對加權疲弱。目前短線的支撐為季線 141.55 點，上方壓力下移到月線 144.2 點。

5. 蘋概股：APPLE 股價創新高，加上推出新款 MACBOOK PRO，相關的供應鏈鍵盤 2387 精元、5215 科嘉 - KY、4938 茂林 - KY 股價走高，組裝廠 2382 廣達逆勢上漲。

6. 鴻海集團：2317 鴻海 3Q19 財報三率三升，且積極布局電動車、數位醫療、機器人，強化發展 AI、半導體、5G/6G，但因短線漲多開高震盪，但 3062 建漢、8011 台通、2314 台揚、3682 亞太電表現佳。

7.LED：Mini LED 應用面擴大，在 2020 年終端產品滲透率將大幅提升，且傳出新款 MACBOOK 採用，2448 晶電強勢漲停，帶動 2393 億光、3698 隆達轉強。

8. 季報優異：6282 康舒處分東莞出售土地之收入，前三季 EPS 達 2.85 元，股價走勢強勁。2357 華碩 3Q19 獲利年增 69%，超越市場預期，激勵股價強漲逾 6%，衝上 4 個月來高價；5469 瀚宇博 3Q19 獲利季增 1.7 倍，EPS 2.96 元創新高，股價盤中上漲超過 2%。

9. 操作建議：目前台股連續拉回整理多日，預期在月線附近應獲得較有利支撐。個股操作若連續爆量，而上漲無力則建議可適度拔檔。5G、半導體、IC 設計、資產內需等族群長期趨勢佳，如拉回不破支撐，可酌量布局。

10. 寶成前三季營收獲利 雙創新高：9904 寶成工業 14 日公布今年前三季財報表現搶眼！今年前三季合併營收 2,341.27 億元、年增 9.1％，創歷史新高，受惠於製鞋、通路營運效益及業外轉投資收益聯袂增加，稅後淨利 113.42 億元、年增 33.9％，創歷史新高，EPS3.85 元，高於去年同期 2.88 元。

11.CMOS 影像感測器需求強 同欣電業績喊衝：陶瓷基板及光學元件封裝廠 6271 同欣電 14 日舉行法說會，對外釋出未來展望。同欣電指出，CMOS 影像感測器（CIS）第四季起就可望感受到需求逐步成長，2020 年需求將更加強勁，可望成為推動業績衝刺的主要動能。對於第四季動能，從各產品線來看，CMOS 影像感測器、高頻無線通訊模組將可望成長，混合積體電路將比第三季持平或小幅增長，陶瓷基板將會比三季衰退。

