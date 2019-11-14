永豐餘「獎」不完 榮獲六大肯定

永豐餘 (1907-TW) 善盡企業社會責任有口皆碑「獎」不完！一周內連獲「績優綠色服務暨環保標章業者」、「國家品牌玉山獎」、「臺灣金印獎」、「臺北市績優健康職場」與「幸福企業大賞」五項大獎，並通過教育部「108 年度運動企業認證」，肯定永豐餘在環境保護、產品品質與創新及員工關懷等不同面向之努力。

永豐餘長期支持綠色消費與環保標章制度，是國內首家獲得環保標章的企業，持續申請已超過 20 年，獲環保署「108 年績優綠色服務暨環保標章業者」表揚。在永豐餘工業用紙廠，大量採購與使用超過 95% 的再生回收紙製作紙板與瓦楞紙箱，延續碳的儲存時間與使用價值，在當今社會可說是扮演著重要的清道夫角色。

除此之外，各個廠區最大化水的使用次數、最小化水的使用噸數，生產 1 噸的紙消耗水量為 6 噸，讓水資源不斷地循環使用。同時，新屋廠還將製程排放水中的有機物，以微生物轉換成沼氣（甲烷）發電，打造全台最大沼氣發電系統，推動能源循環再下一城，展現造紙產業實踐循環經濟的用心與行動力。

永豐餘消費品旗下擁有五月花、柔情與得意三大暢銷家庭用紙品牌，以及橘子工坊、植淨美兩大熱賣潔品品牌，安心好用的高品質早已深植人心，今年更獲得國家肯定。「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎。永豐餘消費品實業以「五月花厚棒衛生紙」、「橘子工坊洗衣精全系列」與「橘油泡泡食器清潔」，一舉贏得三項最佳產品獎，展現優質產品實力。

由經濟部工業局舉辦，素有商品包裝界金馬獎之稱的「台灣金印獎」，永豐餘每年都不缺席，為提升設計水準及印刷科技而揮創意。今年永豐餘工業用紙桃園廠，再以精緻的茶葉包裝禮盒，獲得第十三屆台灣金印獎包裝紙箱類首獎。

不只有產品力，永豐餘還特別關心員工的「安全」與「健康」，由內而外、從上而下，為員工營造如家般的溫暖與安定環境。打造有感且幸福的健康職場環境，也讓永豐餘消費品實業獲得台北市政府表揚為「臺北市績優健康職場」；永豐餘工業用紙在 1111 人力銀行票選活動中，經網友肯定為「幸福企業大賞」；清水廠則因推動職場運動習慣有成，由教育部認證表揚為「108 年度運動企業」。

創立於 1924 年的永豐餘，站穩台灣已 95 個年頭。永豐餘的發展史與台灣的歷史、社會同行，而能穩紮穩打一路走來，依靠地就是員工的支持與打拼。永豐餘設有職工福利委員會，提供完備的員工福利，給予員工食、衣、住、行、育、樂等各方面的適當照顧。同時更定期同時關心員工健康，除了提供員工優於勞基法的健康檢查之外，更透過追蹤健康檢查的結果替員工身體把關，根據員工健康警訊統計資料發起各式活動鼓勵員工參加，甚至協助員工挑選適合的運動類型，量身打造屬於個人運動處方，鼓勵每位職工透過運動，改善現代文明病或慢性病 (如心血管疾病)，無論減重班、戒菸班、戒檳班都成果斐然。為體貼女性員工，公司與廠區分別設有專業哺乳室，並有孕婦專屬的粉紅色停車位。

2015 年，永豐餘重塑安全至上的工作文化，設立職安衛管理平台，持續推廣工安理念；2016 年，永豐餘工業用紙新屋廠大手筆整修員工宿舍，提供星級飯店的設施與環境；2018 年，永豐餘啟動制服專案，踏遍每間工廠、徵詢過員工意見，再經大家票選表決，從版型、設計、細節到材質，讓制服全面換裝。新制服新風貌，不僅實用好穿更有溫度，背後注入的其實是公司願意傾聽與感念每一位勞心工作者的辛勞及回饋。

永豐餘已經走過 90，在邁向 100 歲的路上，對環境、對產品品質及對員工「永續」的付出，也是永豐餘達成永續經營的理念。