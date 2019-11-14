鴻海車用布鎖定三領域 看好商機10年內蓬勃發展

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉宣示推動集團轉型升級，其中之一鎖定電動車產業，產品長 (CPO) 蕭才祐今 (14) 日也指出，集團與業界龍頭於智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術深入合作，預計相關商機 10 年內會蓬勃發展。

劉揚偉法說會上指出，將投入電動車、智慧醫療、機器人 3 大產業領域，力拚轉型升級，蕭才祐今 (14) 日就出席「智慧車與車聯網技術趨勢論壇」發表對電動車及自駕車應用的看法，展現鴻海的企圖心。

蕭才祐表示，雖然自動駕駛技術在未來數十年內，可能還無法做到無所不在，因為這需要環境跟法規配合才行，但有條件的無人駕駛是可以做的到，物流業應估將是首要應用產業。

蕭才祐進一步指出，電動車與自動駕駛在 10 年內會蓬勃發展，傳統車廠與科技業者加速攜手合作，汽車電子市場規模超乎目前想像，數個兆元產業就此成形，將超過量體龐大的智慧手機市場。

據了解，目前鴻海集團已與業界龍頭於智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術有深入合作，同時也是全球知名電動車大廠零件供應商之一，透過 5G、AI、loT 等三大科技應用，強化智慧交通布局。

波士頓諮詢公司評估，2020 年車內娛樂、車用電子和 ADAS 市場將達到 1500 億美元；2030 年自動駕駛市場規模可望達 8000 億美元，自動駕駛技術所引發的產業效應，可望讓全球汽車電子市場在未來幾年保持高速增長。

蕭才祐表示，電動化是開啟自動駕駛的第一步，而自駕車科技整合涵蓋範疇非常廣，兼具機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用；5G、AI、loT 三大科技是支撐自動駕駛的「支柱」。