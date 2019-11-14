〈可成法說〉5G、車用新品加持 明年營運有撐

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (14) 日舉辦線上法說會，董事長洪水樹表示，車用新產品將在明年上半年開始出貨，5G 相關產品的機殼，也因製造難度變高，銷售單價、毛利率同步看增，法人指出，可成明年將受惠 5G、車用新品挹注，加上原先 4G 手機、筆電、平板業務，明年營運有撐。

洪水樹指出，車用的機殼以外觀為主，材質是金屬，複合材質則會較晚發酵，預計將與電子產品結合，與現在既有業務相近，可快速切入，可成已有不止 1 個客戶，預計明年上半年開始出貨。

洪水樹表示，車用產品已打進品牌廠與一線供應商，看好未來疊加效果，預計 1 個車種訂單至少可延續 5 年之久，隨著客戶增加，導入車款數量提升，將有助可成長期營運。

5G 布局方面，洪水樹認為，5G 手機的天線數量，較 4G 明顯增加，會影響機構件更破碎化，複雜度較高，其中，Sub 6 較接近 4G 現有產品，較易克服機構件破碎化阻礙，毫米波則因天線數量比 Sub 6 更多，對金屬也更敏感，難度將再提升。

至於可成未來 3-5 年的動能，洪水樹指出，正持續尋找新機會，也坦言，好的機會、好的產品沒有這麼多，未來幾年會更積極投資，並專注現有技術平台，持續發展更高附加價值的產品。