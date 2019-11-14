〈可成法說〉5G+車用助攻 董座洪水樹：毛利率將重返3字頭

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (14) 日舉辦線上法說會，展望未來，董事長洪水樹表示，隨著 5G 手機逐步發酵，銷售單價、毛利率同步看增，加上車用市場開始挹注營收，產能利用率將持續提升，長遠來看，將持續改善庫存、產品組合與良率，毛利率盼可朝 3 字頭邁進。

洪水樹指出，高成本庫存會在幾個月內消化完畢，進而優化產品組合，10 月毛利率已有 26% 表現，未來會逐步攀升，法人關注毛利率達 30% 的時間點，他透露，明年毛利率將有改善，不過確切時間無法確定。

洪水樹表示，車用產品開始挹注營運，可望提供長期分攤營運成本的動能，有助營運趨穩，並將持續調整庫存、優化產品組合與提升良率，綜效發揮下，未來獲利表現看增。

不過，法人認為，明年上半年新 iPhone 僅是既有機種的延續款，並非全新機種，可成毛利率改善空間仍有限。

洪水樹強調，從製造的角度來看，即便 iPhone 是延續機種，但內部規劃不盡相同，且明年 5G 天線增加，製造複雜度較高，因此對可成而言，仍全新機種，市場解讀，明年新 iPhone 較今年，可望享有更多議價空間，長遠來看 5G 對散熱、孔洞需求增加，有助可成銷售單價提升，對毛利率 30% 的目標有正向助益。

可成第 3 季毛利率 23.13%，季增 0.07 個百分點，年減 19.27 個百分點，前 3 季毛利率 23.7%，年減 18.05 個百分點。