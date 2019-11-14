麗清連二季虧損 全年獲利恐創上市來最低

車燈大廠麗清 (3346-TW) 今 (14) 日公布第三季財報，呈現連二季虧損，單季稅後純損 804 萬元，較去年同期純益 4500 萬元盈轉虧，每股虧損 0.11 元，累計今年前三季稅後虧損 451 萬元，也較去年同期純益 1.33 億元盈轉虧，每股虧損 0.06 元，法人指出，全年獲利恐創 2016 年上市以來最低。

麗清前三季合併營收 30.36 億元，年減 4%，不過，由於一次性認列部份存貨損失、武漢廠和上海新廠建置初期投入相關成本費用攤提金額較大、學習曲線成本及研發費用增加等，使營業利益僅 1726 萬元，年減 88%，營益率僅 0.57%。

同時，麗清認列非本業造成的 CB 提前贖回利息費用 1500 萬元、因增資員工認股產生酬勞成本 500 萬元，以及借款利息費用增加至 4000 萬元等，也導致虧損。

就整體市況來看，麗清指出，今年中國車市表現不如預期，主要客戶備貨力道強度，所幸，新車應用 LED 車燈滲透率提升的趨勢明確，汽車部門仍保持良好的業務接單環境。

展望第四季，麗清認為，隨著中國國六政策和限購令放寬實行、以及汽車產業傳統旺季帶動，有機會刺激消費者購車的需求穩步回升，LED 車燈模組出貨增加可期。

另外，麗清 11 月 12 日的董事會已決議通過回台興建桃園觀音廠房計劃案，將生產汽車智能車燈相關零組件產品，最快於明年開始試量產，未來隨著產能規模逐步放大，為營運添新一波成長動能。