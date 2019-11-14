【運達投顧】未來兩天決定攻或守

◆盤勢分析

台股本週幾乎都偏向整理盤，無論漲跌仍守穩月線支撐，由於目前有美中貿易以及香港事件的變數，操作上難度增加，該如何研判這些不確定因素來擬定操作策略？重點分析如下：

昨天美股仍擔心美中貿易談判的變數而出現小幅漲跌，似乎在等待答案出籠。昨天川普說：中國「渴望」和美國達成貿易協議，但華府才是決定能否達成協議的一方，只有在對美企和勞工有利的情況，他才會簽字。可能很快就會與中國達成重要的第一階段貿易協議；若中國不和美國達成協議，華府將「很大幅度」地提高對中國產品的關稅。以上這段言論有期待但也帶威脅，目前雖沒有明確答案，但美股四大指數都維持在歷史高點附近走區間，只要美股沒有跌破月線，多頭指標仍維持強勢。不過美中協議的時間點約在 12 月中旬附近，大約還有一個月的時間，這段期間依照過去慣例，雙方放話試探對方反應的做法還會持續，所以貿易談判會往哪個方向發展？我們就先以美股的月線支撐以及匯率的角度來做研判。

本週還有一個變數就是香港「反送中」警民衝突升級今天全港停課，近日港股重挫千點關於這個變數的發展實難預測，近日提出我們以日圓為觀察指標，每當國際政經出現變化若對股市有影響，市場資金會以日圓與黃金當成資金避風港，目前黃金創三個月新低日圓也沒有大波動，所以關於香港的動亂我們就先靜觀其變。

下週三是台指期結算，近日提示愈接近結算日台股拉抬的機率愈大，未來這兩天尤其是關鍵，因為就技術面來看台股近日量縮，區間目前守穩月線偏向整理盤局，多方趨勢並沒有失守，但就 5 日線的角度來看，明天起 5 日線的成本將會扣抵近日的低點，因此台股有機會站上 5 日線出現短多訊號，至於台指結算可否拉高或拉高的程度，就要看成交量的變化以及匯率的走向；就外資的籌碼面來看，昨天現貨終結連 22 天的買超出現賣超 62 億，期貨市場多單小減 233 口，目前來到 4.9 萬口微破 5 萬口，摩台未平倉口數小減來到 24.7 萬口。就以上的籌碼變化來看，外資稍有縮減但並沒有轉空的跡象，所以未來這兩天台股是否出量拉抬，將決定台股的整理期是否拖長。

以各股的操作來看，今天上市櫃仍是下跌家數多於上漲家數約一倍，可見很多漲多的個股仍在調整期，10 月下旬我們提示高位階股必須先賣，目前市場資金會往兩個方向切入，若台股整理期拉長那麼與指數無關的生技股有機會成為資金避風港，若台股有機會拉高那麼對於已經落底的中低價股會有個股表現的空間，目前操作先留意這兩個方向若個股低檔出量則有起漲的機會。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。