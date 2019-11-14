〈藍天展望〉雙11後追單急 今年出貨近3年高 明年上半年推5G筆電

藍天 (2362-TW) 筆電事業群總經理簡義龍今 (14) 日表示，雙 11 後客戶庫存水位健康，積極追單，加上既有標案，第 4 季出貨樂觀，上調全年出貨目標至 140 萬台，將創近 3 年新高，明年則看好高效輕薄高階筆電成長強勁，他也透露，支援 5G 的筆電將在明年上半年推出。

藍天第 3 季筆電出貨 43.2 萬台，16 季新高，加上處分日本不動產挹注，稅後純益 4.53 億元，季增 68%、年增 125%，每股純益 0.75 元，前 3 季每股純益來到 2 元。

展望第 4 季，簡義龍透露，10 月筆電出貨 14 萬台、前 10 月已經來到 116.6 萬台，加上雙 11 各大通路商筆電產品熱銷，庫存水位健康，接下來客戶要備戰雙 12 及農曆新年，已看到客戶積極追單的情況。

不過，再傳英特爾 CPU 缺貨，簡義龍坦言，是影響 12 月出貨的變數，但全年出貨仍優於預期，達 140 萬台，來到近 3 年最佳。

明年來看，簡義龍認為，目前還沒有明確的出貨預估，但目標仍會成長，其中高效輕薄筆電出貨成長強勁，今年某客戶下單量更是成長 5 成，明年也預告要再成長 5 成。

至於 5G 筆電方面，簡義龍認為，會不會成主流有待觀察，但目前的確有客戶詢問，藍天也不會缺席，預計明年消費性電子展 (CES) 就會展出相關產品，第 2 季開始出貨。