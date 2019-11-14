談判不確定性仍存 中國本週大豆進口低於市場預期10-15%

《彭博社》引述消息人士透露，中國私營大豆加工商本週購買五艘貨船的美國大豆，分別將於 12 月和明年 1 月裝運，儘管中國持續以購買美國大豆向美國釋出貿易談判善意，但購買量仍少於市場預期。分析師認為，貿易談判訊息不一導致大豆買家趨於保守。

相關交易商表示，中國壓榨商本週已向美國購買多達 5 艘貨船的美國大豆，預計分別於 12 月和明年 1 月裝運。

黑線：美國大豆價格、紅線：巴西大豆價格，中國大豆進口商持續觀望美國、巴西大豆價格走勢 (圖：Bloomberg)

為釋出談判誠意，上個月，中國政府向多家境內和國際大豆壓榨商分配進口美國大豆的免關稅配額，規模達 1000 萬公噸。儘管如此，中方的購買速度卻仍讓市場失望。

上海匯易諮詢分析師 Monica Tu 表示，上述將於明年 1 月裝運發貨的美國大豆，可能僅達到市場預期的 10% 至 15%。她稱，由於談判訊息不一，貿易協議存在不確定性，導致大豆買家仍較保守。

儘管如此，Monica Tu 認為美國大豆的優惠價格仍可能導致進口增長，同時認為農曆新年後，中國大豆壓榨商利潤將顯著成長，這有助於刺激大豆進口 。

作為貿易休戰的一部份，中國自去年 12 月起向美國購買 1400 萬噸的大豆，其中有 700 萬噸進入國家儲備。中國商務部發言人高峰週四 (14 日) 重申取消加徵關稅主張，稱中美貿易戰因關稅而起，應該由取消關稅而結束。

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