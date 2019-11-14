Grin獲中本聰捐贈50枚比特幣？ Charlie Lee這玩笑讓幣價大漲 30%

匿名幣 Grin 開發者委員會成員 Daniel Lehnberg 在官方論壇表示，Grin 開發基金於 11 月 12 日收到一筆 50 枚比特幣的神秘捐款。Lehnberg 表示，這筆捐款從 Coinbase 交易所的地址轉出，但捐贈者希望維持匿名，同時，他也分享了捐贈人對於 Grin 的期許：

我知道你們是如何處理捐款的，這就是我捐贈的原因。我不會過問你們如何花這些錢，但我確實希望你們能夠善用它，並按照需求進行分配。

據介紹，匿名幣 Grin 於今年 1 月推出，主要利用靈活的匿名協議 MimbleWimble，讓區塊鏈上的交易獲得隱私性和可擴展性。作為一個開源項目，Grin 並不由任何「基金會」或「公司」營運，且不進行募資，因此，項目維持運作的唯一財源就是接受捐款。如今，這位神秘捐贈者表示，

Grin 讓我們覺得又像是回到了 2009 年、2010 年的時候。別擔心，你們做得很好。我們捐款並非出自經濟動機，僅僅是為了推動技術與協議發展，請好好利用這筆資金來發展 GRIN。」

捐款是來自中本聰？Grin 應聲大漲 31%

對此，萊特幣（Litecoin）創辦人李啟威（Charlie Lee）在聊天群中表示，「中本聰向 Grin 捐款」，並給出佐證指，這 50 枚比特幣是在 2010 年 12 月挖出的區塊獎勵。消息一出，Grin 隨即大漲 31%，從 1.57 美元上漲到 1.81 美元。

不過，就在大家對此事議論紛紛的時候，李啟威昨（13）日在推特上發佈貼文表示，「我只是開玩笑的」，而截至截稿前，Grin 的價格已從 1.8 美元跌至 1.6 美元。

這篇文章 Grin 獲中本聰捐贈 50 枚比特幣？ Charlie Lee 這玩笑竟讓幣價大漲 30% 最早出現於 區塊客。

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