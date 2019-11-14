國際銀行巨擘滙豐（HSBC）將與新加坡證券交易所（SGX）和新加坡主權投資基金淡馬錫（Temasek）聯合試驗，探索利用區塊鏈進行固定收益證券的發行。

HSBC 新加坡公司 11 月 13 日宣布，這項聚焦亞洲債券市場的試驗宗旨是要透過「證券代幣化」以及「智能合約」，來簡化債券發行的流程，並且降低相關成本。

HSBC 表示，雖然亞洲固定收益市場繼續成長，但債券發行和服務過程依然效率低落，原因是從「債券發行至到期」的過程中，缺乏一個能夠讓各方之間交換資訊的平台與追蹤工具。

聯合試驗運用智能合約

因此，這項新試驗將透過區塊鏈執行參與方之間的協議，利用代幣化證券與智能合約來促進投資人、債券發行主辦機構與託管機構之間的互動。

新加坡證交所的固定收益部門主管 Lee Beng Hong 表示，HSBC 與淡馬錫的試驗將讓證交所評估智能合約與分散式帳本技術（DLT）能否修復固定收益發行市場面臨的一些難題。

HSBC 新加坡公司執行長 Tony Cripps 則表示：「分散式帳本技術的潛力是個正在演進的題材，它在效能低落的固定收益市場中，所能發揮的角色尚未被發掘。唯有透過與市場參與者的合作，我們才能完全了解這項技術實際的可行性。我們希望藉由與新加坡證交所和淡馬錫公司的合作，探索數位資產能否實現。」

區塊客過去報導 ，參與這項以亞洲為主債券市場試驗的上述三方全都已經嘗試過區塊鏈技術，像是淡馬錫公司 11 月 11 日就與新加坡金管局（MAS）、摩根大通（JPMorgan Chase）推出共同開發「基於區塊鏈的外匯支付原型」。

匯豐銀行（HSBC）則是在今年年 10 月中旬宣布，已成功利用區塊鏈技術在馬來西亞執行國內首宗信用證試點交易。至於新加坡證交所更於去年 11 月與新加坡金管局合作開發的交付與支付（DvP）功能，成功測試在區塊鏈平台上結算代幣化資產。

這篇文章 匯豐夥新交所、淡馬錫聯合試驗利用區塊鏈發債 最早出現於 區塊客。

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