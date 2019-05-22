彭博：包括海康威視 已有5家公司在美國潛在黑名單行列

據《彭博》報導，繼華為之後，美國政府正在考慮將海康威視 (Hikvision)(002415-CN) 等，多達 5 家中國企業列為貿易黑名單。若無許可，這些公司將無法與美國公司業務來往。

據知情人士透露，黑名單的潛在公司，包括了海康威視、大華股份 (002236-CN) 等企業。川普政府擔心他們幫助北京政府，鎮壓新彊的少數民族。同時美方還擔心，海康威視、大華的監控設備有面部識別功能，可能用於間諜活動。

在美中關係日益緊張之際，美國上週將華為列入貿易黑名單，禁止他們使用美國技術，連帶影響到美國晶片股走弱。

目前還不清楚除了海康威視之外，還有那些公司會被列入所謂「實體名單」。海康威視和大華已經是全球監控硬體供應商龍頭，其他中國公司主要專注於圖像處理軟體。

海康威視董秘黃方紅對外回應表示，已經注意到美國媒體的報導，期望公司得到公平、公正的對待。

黃方紅強調，海康威視是一家商業公司，恪守商業公司的本分，未做過相關報導提及的「不恰當行為」。他表示，公司已主動聘請美國專業人士對公司相關業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分的證據後，回應海外各相關方的關注。

美國最新的威脅將提升北京的擔憂，他們認為川普總統的終極目標是遏制中國，如此，將引發全球兩大經濟體之間的冷戰。

根據 IHS Markit 數據，受益於中國強化監控的政策，2016 年約有 1.76 億台視訊監控攝影裝置，監控中國的街道、建築物和公共場所，而美國則為 5000 萬台。

自 2018 年 3 月以來，海康威視、大華兩家公司股價一路下滑，公司背後的億萬富豪，身家合計已縮水逾 80 億美元。

彭博億萬富豪指數顯示，海康威視股票公司副董事長龔虹嘉的身家，已從 2017 年 11 月巔峰時的 130 億美元，進一步降低到了大約 60 億美元。大華股份董事長傅利泉的資產淨值，則已從 2018 年 3 月巔峰時的 43 億美元，銳減到了 19 億美元。