〈未來科技展〉童子賢：今年產業可望平穩度過 印度、越南布局評估中

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (12) 日表示，產業今年全年表現不會比去年差，雖然今年以來受美中貿易摩擦、地緣政治等因素影響，廠商忙於調整產能，但預期今年可望平穩度過，在產線調整布局方面，他強調，印度、越南等地設廠仍在評估中，將配合客戶調整。

和碩日前釋出，考慮往印度、越南設點，童子賢表示，和碩已在印尼設廠，但當地腹地不夠大，且和碩拓展海外產能，不可能 100% 在印尼，包含印度、越南都列入考慮，但具體時間不便透露，預期未來 2 年會比較明朗。

童子賢表示，全球很多廠商包含中國廠商在內，都已先往中國境外布局，因為中國人力成本太貴，加上貿易戰、關稅效應助推，但產業聚落移轉，像東南亞國家，無法像中國一樣能在旺季時找到大量員工，加上相關的法令規範不同，因此產線調整主要是因應客戶需求，並不會完全離開中國市場。

童子賢進一步指出，越南北部今年就傳出供電問題，今年夏天飽受考驗，但當地外商產能並未全開，電力已經吃緊，相關的配套措施還有待改善。

展望第 4 季，童子賢表示，第 4 季前半段仍在旺季需求尾巴，但 11、12 月需求將緩步下滑，不過今年和碩與客戶溝通，在控管人員、調整生產成本、稼動率上，今年整體調整比去年好很多，未來也將朝此方向努力，至於明年，則要再觀望全球政經局勢變化。

童子賢今以台北市電腦公會理事長身分出席科技部未來科技展前記者會，對於未來科技發展，他指出台灣正邁向少子化、高齡化，如何透過科技提升食、衣、住、行、育樂的生產力、便利性，將是未來重要的課題。