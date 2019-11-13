〈廣達法說〉看好量子電腦未來發展 將帶動雲端伺服器成長

廣達 (2382-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，對於市場傳出將放棄代工穿戴式裝置，廣達重申不評論市場傳聞，強調每一項產品都會經過審慎評估，另一方面，廣達也看好未來 10 年量子電腦發展，可望帶動雲端伺服器需求提升。

副董事長梁次震表示，對於市場傳出將放棄代工穿戴式裝置，廣達並沒有說要退出或放棄穿戴式市場，對每一樣產品都將審慎評估，只要有獲益的都不會放棄。

隨著 IBM、Google 近期提出量子電腦的願景，廣達董事長林百里表示，預期 10 年內世界可能就會進入量子電腦時代，由於運算更加複雜，需要接收的資料也更多，將有利廣達在雲端的發展。

Google 日前在《Nature》發表一篇論文指出，可以在真實世界系統裡實現量子加速 (Quantum speedup)，對於目前超級電腦需要約 1 萬年才能計算出來的答案，量子電腦僅需 200 秒就能完成。

面對未來科技發展，林百里表示，將帶領廣達扮演好研發型公司的角色，他也再次強調，未來科技是一架飛機，將由雲端、AI、5G、物聯網推動，並不容易受總體經濟影響，預期未來幾年 AI、5G 將成為大國在國防、國力的競爭項目，也看好智慧製造、智慧醫療、智慧城市發展上，仍有很大的發展空間、待突破的技術。