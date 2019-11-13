〈廣達法說〉Q4筆電出貨估增個位數 伺服器全年仍雙位數成長

廣達 (2382-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，展望未來，財務長楊俊烈表示，預期第 4 季筆電仍有 0-5% 成長，伺服器則維持全年雙位數成長，明年也樂觀看待雲端伺服器發展。

楊俊烈表示，廣達第 3 季筆電出貨 930 萬台、季增 7%，優於預期，估第 4 季筆電出貨仍將成長個位數，但全年出貨量則維持年減，雲端伺服器方面，客戶涵蓋資料中心、企業雲端，預期今年全年將雙位數成長，明年也樂觀看待有同幅度增長。

針對市場傳出廣達將放棄代工穿戴式裝置，副董事長梁次震表示，廣達並沒有說要退出或放棄穿戴式市場，對每一樣產品都將審慎評估，只要有獲益的都不會放棄。

廣達董事長林百里表示，受到全球貿易戰影響，今年產業面臨大風大雨，但廣達在製造、營業成本都做很大幅度的調整，因此第 3 季整體效率提高、也帶動獲利成長，要歸功所有同仁的努力。

展望未來，林百里表示，將帶領廣達扮演好研發型公司的角色，他也再次強調，未來科技是一架飛機，將由雲端、AI、5G、物聯網推動，並不容易受總體經濟影響，預期未來幾年 AI、5G 將成為大國在國防、國力的競爭項目，而在智慧製造、智慧醫療、智慧城市發展上，也仍有很大的發展空間。

量子電腦發展方面，林百里表示，隨著 IBM、Google 近期推出量子電腦的願景，預期進入量子電腦時代，由於運算、資料更加複雜龐大，對廣達將更有利。