宏達電Q3連6虧 EPS -2.86元 毛利率創近4年新高

宏達電 (2498-TW) 今 (13) 日公布第 3 季財報，稅後虧損 23.43 億元，較上季與去年同期收斂，每股虧損 2.86 元，已連續 6 季虧損，惟毛利率攀升至 22.88%，為近 4 年新高；累計前 3 季稅後虧損 70.04 億元，也較去年同期縮小，每股虧損 8.55 元。

宏達電第 3 季營收 24.5 億元，季減 12.7%、年減 39.4%；毛利率 22.88%，季增 2.56 個百分點、年增 18.15 個百分點；營利率 - 98.57%，虧損較上季、去年同期增加；稅後虧損 23.43 億元，虧損較上季小幅增加、較去年同期收斂，每股虧損 2.86 元。

宏達電累計前 3 季營收 82 億元，年減 58.2%；毛利率 19.05%，年增 18.1 個百分點；營利率 - 93.09%，虧損較去年同期增加；稅後虧損 70.04 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 8.55 元。

宏達電表示，VIVE COSMOS 頭戴式顯示器於第 3 季上市，可換式面板模組設計可隨著使用者需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能，有助營運表現。

5G 方面，宏達電的 HTC 5G Hub 提供 4K 影片串流、低延遲遊戲體驗和多達 20 個用戶的 5G 行動熱點等功能，並可帶動 5G 生態系發展，此外，與美國電信商 Sprint 也在北美城市陸續擴展 5G 網路，展現研發尖端科技決心。