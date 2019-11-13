高鐵延伸宜蘭路廊北移擁三優點 交通部：直鐵案可取消

高鐵延伸宜蘭路線首度曝光，初評結果顯示皆優於北宜直鐵。交通部政務次長黃玉霖今（13）日指出，這條路線遠離翡翠水庫核心區，往更北邊走，和原來規劃的北宜直鐵不同，且擁有避開拆遷戶、降低工程難度及經費等三大優點，因此，直鐵案可取消了。

立法院交通委員會今日前往宜蘭考察交通建設，鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭路線將行經翡翠水庫集水區的邊緣，長度較直鐵短，且較遠離水庫核心區，不管在系統運能、速度、行車調度或用地取得上，初評結果顯示皆優於北宜直鐵案。

黃玉霖會後補充，高鐵延伸宜蘭路線規劃有三大優點，第一、可避開原本在南港段的幾十戶拆遷戶；第二、符合高鐵營運高達時速 300 公里的線形；第三、更遠離現在的國道 5 號路廊，工程難度將會大幅度降低，也減少工程經費。

黃玉霖表示，北宜直鐵本來就需要像高鐵的替代方案，現在是用高鐵來取代直鐵，連路廊都往北移，減輕環境衝擊，替代方案經過一年來的規劃非常具體，原來的直鐵案就可以取消了。

現階段高鐵延伸宜蘭工作已啟動綜合規劃作業，後續將依規劃方案提報環評審議，並於通過環評後，循行政程序將綜合規劃報告提報行政院核定。

針對運量問題，黃玉霖指出，高鐵速度快，從原來的直鐵 27 分鐘，大幅縮短至 13 分鐘，可望吸引更多人來搭乘，但並不會取代北迴鐵路，同時，交通部也請鐵道局研議改善北迴鐵路的線形，以提升安全度；未來高鐵延伸宜蘭完工後，不僅可吸納國 5 的車輛，紓解塞車問題，更可以改善鐵路一票難求的狀況。