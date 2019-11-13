程泰Q3 EPS 0.61元 近6季低點 前3季每股賺2.37元

工具機大廠程泰 (1583-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，受到美中貿易戰影響，客戶持續觀望，需求持續疲弱，單季稅後純益 6720 萬元，季減 26.18%，年減 46.92%，每股純益 0.61 元，近 6 季低點。前 3 季稅後純益 2.61 億元，年減 39.34%，每股純益 2.37 元。
程泰第 3 季合併營收 15.58 億元，季減 0.6%，年減 27.62%，毛利率 24.99％，季減 0.46 個百分點，年增 0.65 個百分點，營益率 7.06%，季減 2.4 個百分點，年增 3.17 個百分點；稅後純益 6720 萬元，季減 26.18%，年減 46.92%，每股純益 0.61 元。
程泰前 3 季累計營收 46.49 億元，年減 26.9％，毛利率 25.55%，年增 0.98 個百分點，營益率 8.73%，年減 1.96 個百分點；稅後純益 2.61 億元，年減 39.34%，每股純益 2.37 元。
程泰第 3 季營收與上季持平，但受到新台幣升值影響，業外遭美金、人民幣貶值侵蝕，影響毛利率，展望後市，程泰表示，目前還未明顯看到需求回溫跡象，營運是否落底仍待觀察。