調查：全球多數富豪投資人 多數認為明年股市將見重挫

瑞銀 (UBS) 全球財富管理表示，全球大多數的有錢人正採取避險措施，為 2020 年潛在的股市動盪做準備。

瑞銀針對超過 3400 名，至少擁有 100 萬美元可投資資產受訪者的調查，有 55% 的人預計到 2020 年某個時候，市場將大幅下跌。在地緣政治風險加劇的情況下，超級富翁將其現金持有量，增加到平均資產的 25%。

瑞銀全球財富管理客戶策略辦公室在報告指出，3 分之 2 的富裕投資人認為，如今市場更多是受到地緣政治事件的驅動，而不是靠諸如獲利能力、營收及成長潛力之類的企業基本面推升。

瑞銀客戶策略官 Paula Polito 指出，地緣政治緊張局勢絕對是大多數受訪者的最關注問題。他們認為，全球互連性和變化帶來的衝擊，影響程度均超過以往，這是與過去相較，最顯著的變化。

瑞銀表示，這份在今年 8 月至 10 月所做的調查中，富豪最關注的地緣政治問題，包括美中貿易戰和 2020 年美國總統大選。

調查顯示，投資者中近 10 分之 8 認為，市場的波動性更高，近 4 分之 3 的投資人認為，投資環境較 5 年前更具有挑戰性。

整體而言，富裕的投資人在其投資組合仍持有約 25% 的現金，遠高於瑞銀的建議，其中 60% 的投資人表示，他們將考慮進一步提高現金水位。