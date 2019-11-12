貴金屬盤後—避險需求減弱 黃金自3個月低點再下跌 未來恐加深走低

週一 (11 日) 交易，黃金期貨價格紮實收低，係因隨著美股上升，市場對於貴金屬一類避險性商品的胃口持續縮減。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 5.8 或 0.4%，收每盎司 1457.10 美元，觸及 8 月初以來最低。

上週黃金跌幅 3.2%，創 2017 年 5 月 5 日以降最大單周跌幅。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 2.1 美分或 0.1%，收每盎司 16.802 美元。

上週白銀創 7 月 7 日止的一週以來最大單周跌幅。

大宗商品專家表示，近來道指、S&P 500 指數上漲，貴金屬可能處於脆弱部位，因為這暗示市場對避險資產的需求下降，轉而對美股胃口大開。

券商 Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「雖然 1460 元提供了一些暫時的支撐，但仍處於非常脆弱的水吻，因為市場對下方 1440 至 1450 美元水準也很感興趣。未來幾週和幾個月內可能會看到更多下跌。」

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 18 美分或 0.7%，收每磅 2.664 美元。

1 月交割的白金期貨價格下跌 12.50 美元或 1.4%，收每盎司 880.60 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格大跌 52.60 美元或 3.1%，收每盎司 1656 美元。

iShares Silver Trust (SLV-US) 週一稍晚上升 0.3%，但上週跌幅 6.7%，為 2016 年 10 月以來最大單週跌幅。

SPDR Gold Shares (GLD-US) 週一下滑 0.1%，上週跌幅 3.3%，為 2016 年 11 月以來最差勁的單週表現。