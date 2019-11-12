卜蜂Q4旺季營運向上 將積極在台擴充投資

肉品及飼料業者卜蜂 (1215-TW) 將持續擴大在台灣的投資金額，董事長鄭武樾今 (12) 日指出，卜蜂去 (2018) 年資本支出為 16.8 億元，今年前 3 季資本支出已達 12.5 億元，第 4 季將在蛋品、肉品方面持續投資。

卜蜂今天在交易所召開法說會，鄭武樾指出，卜蜂轉投資瑞福蛋品，預計今年第 4 季興建完成 2 個蛋雞新場，共可增加飼養 20 萬隻蛋雞，連同目前原有產能估可達 46 萬隻；同時，雞蛋洗選蛋加工廠預計 2020 年第 1 季完成量產，屆時可再增加洗選產能每小時 12 萬粒，連同目前原有產能可達每小時 18 萬粒。

同時，卜蜂轉投資瑞牧蛋品預計 2019 年第 4 季興建完成一個蛋雞新場，可增加飼養 16 萬隻蛋雞，連同目前原有產能可達 38 萬隻。

目前，包括味全 (1201-TW)、大成 (1210-TW) 及卜蜂等，均積極在台發展蛋品事業，大成蛋品目前在台市占率約 6-7%，卜蜂主管指出，卜蜂蛋品在台灣市占不及 1%。

卜蜂今年前 3 季稅後純益為 9.4 億元，接近去年全年 9.51 億元，年增 47.94%，每股純益達 3.52 元。

鄭武樾說，非洲豬瘟全球流竄，造成中國瘋狂進口肉品推升價格，第 4 季也是市場肉品交易旺季，在外在環境大幅變化下，對經營控管良好的業者有利，而在中美貿易戰延續及美國總統大選牽動及全球氣候變化的牽動影響下，卜蜂對第 4 季營運審慎樂觀。

鄭武樾說，卜蜂扮演世界廚房的角色，將從原料到食品一條龍發展，透過網路及各通路發展符合都市生活的即食產品，並有快速客製化產品的能力。

卜蜂第 4 季將進入飼料及肉品採購旺季，加上目前大宗物資價格走勢平穩，有助第 4 季旺季營運向上；雲林斗六設置年產 48 萬噸智慧飼料廠，將在明年第 2 季開出，首期產能達 24 萬噸，將有助明年業績成長。

卜蜂積極進行多角化經營，擴大蛋品、肉品加工、豬肉分切、養鴨等事業，推升營收成長，也有利第 4 季獲利。

卜蜂今年第 3 季營收 53.9 億元，毛利率 14.37%，季減 1.82 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益為 3.08 億元，季減 20.99%，年增 27.13%。

卜蜂前 3 季營收 155.75 億元，毛利率為 14.97%，年增 1.29 個百分點，稅後純益為 9.4 億元，已接近去年全年獲利的 9.51 億元年增 47.94%，每股純益達 3.52 元。