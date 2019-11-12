【運達投顧】籌碼面有利台股續攻

台股今天反彈然而量能萎縮，可見經過昨天的大跌後市場偏向觀望，但台股守穩月線多頭只是休息，後勢研判重點如下：

1. 昨天香港反送中示威者發起「三罷」行動，出現擦槍走火情況，香港局勢惡化，加上中美貿易協議出現不確定性，昨天亞股全數回檔，港股重挫 2.62％、台股也大跌 1.31％、上證指數下跌 1.83％，由於中美貿易戰打打停停消息面一日數變，未全然朝負面發展，香港暴動事件在亞股造成波動加劇，不過昨天美股卻是開低後走高，終場小漲小跌並沒有破壞多頭的架構，全球股市的多頭指標 (美股) 仍維持多頭不變，今天亞股也都出現反彈的機會。近日我們對國際股市的結構說明：當美股維持多頭，接下來的重點應該放在落後的亞股是否有補漲機會。昨天受香港暴動影響出現拉回，造成陸股又跌破月線，但 9 月中以來的區間盤局並沒有遭到破壞，韓股拉回仍守穩月線，所以亞股並沒有因昨天的下跌而破壞多方結構。今天亞股反彈但香港事件的後續仍須再觀察，亞股的強弱仍是台股可否續創新高的指標。

2. 由於中美貿易協議以及香港的不確定性，難免造成市場恐慌，不過是否演變成較大的波動這一點須從籌碼的角度來研判，昨天外資在現貨市場買超 32 億，而期貨市場從上週從高點多單調節了約 8 千多口，昨天外資期貨多單小增 157 口維持在 5.2 萬口，上週我們說明外資逢高稍有獲利調節是合理的，但重點是不可跌破 5 萬口，否則台股的整理會偏弱，結果外資昨天多單不減小增還維持 5 萬口之上，且摩台未平倉口數昨天也是增加，多單來到 24.9 萬口創近期新高，由此可見外資並沒有受到貿易協議及香港事件的影響而有轉賣的跡象，反而下週三的期貨結算在外資期現貨滿手多單的情況下，與我們週五預測本週後半週是台股上漲的關鍵時刻的機率頗大。

3. 研判貿易談判與香港事件是否會造成股市的波動，還有一個重要的指標就在匯率，今年 5、8 月全球股市受貿易戰影響而出現大跌，當時市場資金以日圓做為避風港，8 月底日圓一路貶值到昨天，也沒有因香港事件而有明顯升值的訊號。所以只要日圓沒有出現明顯大幅的升值，國際政經都不會有走空的風險，尤其美元與人民幣都還維持在 98 與 7 元附近波動新台幣也沒有出現大貶，這些都是對股市的穩定性有利。

4. 台股今天反彈量縮，從 11 月至今台股漲多後的調整並沒有主流浮現，預計後半週愈接近台指結算權值股發動的機會愈大，在沒有主流的結構下操作上動作先不必太多，掌握低位階的個股低接等待出量起漲的機會即可。

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