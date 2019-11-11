一銀衝小微企業放款 近半年放款企業戶突破6000家

公股銀行響應政策力推小微企業貸款，第一銀行今 (11) 日表示，專為小微企業量身打造的「微企 e 時貸」平台去年 9 月開辦以來，已完成 2000 戶小型企業申貸，近半年來放款企業戶數已達 6500 戶。

一銀表示，小微企業專屬的線上申貸平台「微企 e 時貸」不受營業時間限制，24 小時皆可線上申貸，流程簡便只要 3 分鐘就能，備妥文件並完成開戶，還有機會在一天內取得資金，解決小企業資金周轉的燃眉之急。

為提升小微企業貸款作業效率，一銀還特別導入 AI 大數據資料，結合外部開放資料，搭配演算法分析客戶於銀行內外部資料，應用於徵信作業，可更加充分掌握既有與潛在企業客戶。

一銀表示，AI 模型主要核心應用技術已取得專利，透過 AI 模型深入了解客戶進行預測評分，並給予對應額度建議，既可提升客戶體驗，還能降低銀行授信風險，創造銀行與客戶雙贏局面

一銀表示，該技術已取得「金流關係圖產生方法及其系統」、「企業分群方法及其系統」、「用於建構多層次企業關係網路的方法及系統」及「金流分群系統」等四項發明型專利，並已獲得金管會公司研究發展投資抵減認可。

一銀表示，只要公司行號設立登記日未滿 5 年、僱用員工人數 20 人以下、資本額低於新台幣 500 萬元或年營收 1,000 萬元以下等，符合上述任一條件企業客戶皆可線上申貸專屬網站「微企 e 時貸」平台提出申請，以優惠條件取得貸款資金。