〈文曄法說〉Q4營運續強 最快2年內補足德儀600億元營收

半導體通路商文曄 (3036-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，董事長鄭文宗表示，第 4 季通訊、車用產品續強，車用、電腦、工控則小幅下滑，產品組合改善下，毛利率可望微幅上升，營收估持平上季，對於德儀終止代理一事，預計最快 2 年內補足因此少掉的 600 億元營收。

文曄估，以 1 美元兌新台幣 30.5 元計算，第 4 季營收介於 940-1000 億元，季增 -2 至 4%，年增 10-17%，毛利率 2.9-3.1%，季增 -0.1 至 0.1 個百分點，營益率 1.4-1.6%，季減 0.2 個百分點內。

展望明年，鄭文宗指出，明年第 1 季將優於今年同期，主因客戶在今年第 1 季調整庫存水位，不過現在客戶庫存水位健康，加上消費力道回升，訂單能見度已提升。

對於德儀調整代理一事，鄭文宗表示，自收到通知後仍未有影響，且目前也沒有其他供應商提出相同要求，反而收到其他原廠客戶，包括美系、台廠等，積極詢問代理相同產品，預計對整體產業發展不會有影響。

鄭文宗指出，德儀 1 年對文曄的營收貢獻約 600 億元，營收比重約 20%，投入德儀相關的人力比重也 20%，約 460 人，之後將重新分配資源，短期內不會有資遣的情況發生，未來 2-3 年也會持續擴大代理產品線，補足德儀的 600 億元營收。