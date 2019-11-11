華擎10月營收再創新高 前10月已超越去年

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (11) 日公布 10 月合併營收，達 13.39 億元，月增 4.74%、年增 47.66%，再創歷史新高，累計前 10 月營收突破百億大關，也超越去年全年水準，展望未來，法人表示，第 4 季受惠超微新品上市，換機潮與主板需求可望延續，帶動華擎營運動能成長。

華擎今年前 10 月合併營收達 108.93 億元，年增 30.46%，法人表示，華擎今年受惠超微 CPU 新品上市，第 4 季主板需求仍維持高檔，伺服器客戶則有季節性需求，顯卡也可望在超微新品帶動下，需求緩步上升。

整體而言，法人認為，華擎第 4 季在主板、伺服器需求推升下，10、11 月營收將維持高檔，12 月則因假期前夕需求下滑，預期第 4 季營收將下滑 1 成，但全年營收仍可突破 130 億元大關，創新高。

華擎第 3 季營收達 38.68 億元，季增 35.15%、年增 59.01%，為歷史單季新高紀錄，毛利率 17.94%，季減 0.86 個百分點、年減 4.41 個百分點，營益率 7.02%，季增 3.12 個百分點、年增 1.51 個百分點；稅後純益 2.08 億元，季增 110.47%、年增 44.36%，每股純益 1.72 元，皆創下近 5 年半新高。