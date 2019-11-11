內資下車擾亂多頭格局 外資連21買拚守月線

台股今日終場收在 11427.28 點，下跌 152.26 點，成交值放大至 1493 億元，三大法人仍維持買超 18.3 億元，外資持續買超，連買 21 日，但投信和自營商均轉為賣超，法人認為，接下來大盤能否守住月線支撐，就看外資信心能否持續。

三大法人今日合計集中市場買超 18.3 億元，其中，外資連 21 買，單日續買超 32.4 億元，投信轉賣 3.17 億元，而自營商更是賣超 10.9 億元是 11 月以來單日最多，顯然，內資下車成為大盤主要的壓力來源。

法人指出，外資今日期貨淨多單小幅加碼 157 口至 52263 口，5 萬口以上的水位顯然對後市偏多看法不變，事實上，本波大盤強漲衝上 29 年來新高，已吸引不少投資人融券伺機待回檔，融券餘額衝上金融海嘯之後的 10 年新高，外資並不會輕易放棄軋空的大好機會。

從目前的籌碼面和外資偏多判斷，內資洗獲利技術性回檔後，台股仍有機會轉強。

觀察今日外資布局，買超前 10 大標的以鴻海最多近 4.4 萬張，買超金額逼近 39 億元，新光金也獲買超逾 2 萬張，華通、欣興均逾 1.3 萬張，和碩 8000 餘張，元大 S&P 原油正 2 逾 7000 張，群創、開發金和國泰金逾 5000 張，健鼎也有近 5000 張的水準。

外資賣超前 10 大標的依序有元大滬深 300 正 2 超過 2.8 萬張，群創逾 1.8 萬張，友達和中信金逾 1 萬張，彩晶和台企銀均逾 6000 張，統一達 4600 張，華航、TPK-KY 和富邦上証正 2 均逾 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有華通約 3700 張，晶電 2700 張，欣興、新光金均逾 1500 張，廣明、南茂逾 800 張，元大台灣 50 達 400 張，博智、廣達和僑威均逾 200 張。

投信賣超前 10 大標的則有中美晶、精材、京元電子、旺宏和華泰均逾千張，健策、台光電均逾 900 張，元大滬深 300 正 2、聯合再生和雙鴻超過 500 張。

法人指出，大盤連續三根黑 K 棒顯示賣壓沉重，上檔出現調節壓力，技術面上已轉弱，不過國內外資金寬鬆趨勢尚未改變，外資也尚未反轉開始大賣，有待美中貿易戰混沌的消息面釐清。