雲端、車用需求看俏 神達明年營收估年增雙位數

神達 (3706-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理何繼武指出，明年成長動能將來自大型資料中心、車聯網等需求，旗下神雲、神數的營收都可望有雙位數成長，也將同步帶動明年業績成長。

神雲總經理林聰良表示，明年動能將來自美國中大型資料中心，該客戶將於美國西北部建置新的資料中心，推升伺服器需求，至於中國，伺服器成長較保守，但依照陸系客戶給的展望，還是會成長。

不過，林聰良也坦言，雖然美中貿易戰衍生的關稅由客戶吸收，不影響神雲獲利，但客戶採購有一定的金額預算，可能導致拉貨數量減少，對營運審慎樂觀看待。

車用方面，神數總經理張樂羣認為，雖然導航應用衰退，但行車紀錄器從消費型市場跨入商用領域，打進安全駕駛等應用，預計 3 年內營收都會有雙位數的成長。

以神達目前各事業營收占比來看，神雲營收占比 75.2%、神數 14.7%、神達 10.1%。

神達第 3 季稅後純益季增 52.1%、年增 22.2%，每股純益 0.89 元；累計前 3 季 18.6 億元，年減 28.6%，每股純益 1.75 元，神達表示，若扣除去年第 1 季處分新聚思 (Synnex) 利益 10 億元，今年營運依舊較去年成長，累計神達前 10 月營收 287.55 億元，年增 11.5%。

資本支出方面，神達表示，今年約落在 18-20 億元之間，將用在竹科廠重啟、自動化產線升級，明年則預計會少一點，重心一樣在投資自動化產線布建。