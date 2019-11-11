價格壓力影響 明基材Q3純益季減逾2成 EPS 0.21元

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (11) 日公布第 3 季財報，稅後純益 6860.8 萬元，季減 20.84%、年減 32.19%，為近 5 季低點，每股純益 0.21 元，法人表示，由於偏光板產業供需未像上半年吃緊，加上價格壓力仍在，使得明基材營運動能轉趨和緩。

明基材第 3 季營收 35.26 億元，季減 3.63%、年增 4.49%，毛利率 15.42%，季減 2.09 個百分點、年增 0.89 個百分點，營益率 2.35%，季減 2.73 個百分點、年減 0.88 個百分點；稅後純益 6860.8 萬元，季減 20.84%、年減 32.19%，為近 5 季低點，每股純益 0.21 元。

明基材累計今年前 3 季合併營收 105.78 億元，年增 13.1%，毛利率 16.23%，年增 1.89 個百分點，營益率 3.73%，年增 0.15 個百分點，稅後純益 2.25 億元，年減 5.5%，每股純益 0.7 元。

法人表示，偏光板產業供需未像上半年吃緊，使得明基材營運動能轉趨和緩，另外價格壓力、全球貿易局勢變化都影響整體偏光板市況，展望第 4 季，偏光板市況仍受市場變化、面板廠能影響，至於非偏光板事業，聯合醫材營運維持穩定，預期非偏光板營收今年比重可望成長到 2 成。

明基材日前也公告 10 月合併營收達 11.45 億元，月增 2.52%、年減 1.5%，累計今年前 10 月合併營收達 117.22 億元，年增 11.47%。