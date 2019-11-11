〈明基醫法說〉三大事業拓展海外市場 明年營運看俏

明基醫 (4116-TW) 今 (11) 日召開法說，展望明年，總經理管新寶表示，醫療設備、服務及耗材等 3 大事業體，將拓展海外市場，尤其東歐、中國等亞太區域，最快明年可取證、銷售，添營運新動能。

管新寶預期，明年醫用耗材及醫療服務成長空間大，耗材方面，受惠中國政府鼓勵國產化、醫材不加價等醫改政策，拉高市場進入難度，因此與中國組裝廠合作，除許可證審查時間減少 2-3 年，也有利加速佈局，未來也將循此商業模式，複製到東協國家。

醫療服務產品則包括口腔、聽力等高毛利產品，管新寶表示，全球 65 歲以上人口中，逾 3 成有聽力問題，需求大的地區分別是歐洲、美國及亞太，看好亞太潛在市場，未來先投資台灣助聽器市場，並發表自有品牌，再拓展東北亞市場，最終目標是建立亞洲第一大助聽器通路品牌。

醫療設備方面，管新寶指出，會持續鞏固中國、印度等高市占率國家外，也將在東歐、東南亞推出碎石機新品，台灣則將代理核磁共振設備，預計明年下半年效益能逐漸顯現。

管新寶坦言，因為設備使用年限長，且容易受各國政策、選舉、標案等因素影響，雖然每年業績都有成長，但漲幅波動較不穩定。

明基醫近年積極推動手術室遠距醫療系統 (IQOR)，系統包括影像轉換、儀器控制、遠距教學等功能，管新寶表示，系統已開發至第 3 代，銷售地區涵蓋中國、台灣及東歐，雖然產品毛利好，不過數量不多，對營收貢獻較不明顯。