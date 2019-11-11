〈明基醫法說〉助聽器助陣 Q3毛利率衝上40% EPS 0.44元創同期新高

明基醫 (4116-TW) 今 (11) 日召開法說會並公布財報，受惠高毛利助聽器銷售表現亮眼，第 3 季毛利率突破 40%，創新猷，稅後純益 1955 萬元，季增 63%、年增 17%，每股純益 0.44 元，創同期新高。
明基醫第 3 季營收 3.49 億元，季增 3%、年增 13%；毛利率 42%，季增 3.9 個百分點、年增 4 個百分點；營利率 9.56%，季增 3.55 個百分點、年增 1.6 個百分點；稅後純益 1955 萬元，季增 63%、年增 17%，每股純益 0.44 元。
明基醫累計前 3 季營收 10.23 億元，年增 15%；毛利率 39.47%，年增 2.77%；營利率 8.11%，年增 1.89 個百分點；稅後純益 5184 萬元，年增 36%，每股純益 1.16 元。
明基醫第 3 季醫療設備占營收比重 44%、醫療服務占 30%、醫用耗材占 26%，財務長吳淑晴表示，聽力與口腔事業等醫療服務類別，今年成長動能強，營收比重年增 18 個百分點，其中助聽器毛利高，也帶動整體毛利表現。
展望明年，總經理管新寶預期，醫療耗材及醫療服務發展動能較強勁，此外，明年將積極擴大中國等亞太地區、東歐市場，目前已有合作夥伴，期盼明年底前能有好消息。