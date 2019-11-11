〈中信金法說〉台壽保持有台股1500億元 不輕易出脫穩定配息的藍籌股

中信金 (2891-TW) 今 (11) 日舉行法說會，財務長暨發言人邱雅玲表示，中信金旗下的台壽保，持有台股部位約 1500 億元，約占總投資部位的 8%，即使市場波動，也不會輕易出脫穩定配息的藍籌股。

台灣人壽今年前三季總保費（TP）與初年度保費（FYP）維持業界排名第六，不過，其中初年度保費收入僅 629 億元，年衰退 4 成以上，台灣人壽資深副總葉栢宏指出，台壽保去年就已停售新台幣的躉繳保單，今年上半年停售 2-5 年期繳的保單，主要是新台幣投資管道較少，必須投資海外商品、承受更多匯率風險，基於穩健考量，台壽保的保單銷售策略從追求量的成長，轉化為強化保單獲利。

中信金總經理吳一揆表示，台灣人壽持續調整產品策略，預期 2019 及 2020 年的初年度保費大約都會在 800 多億元左右。等於台灣人壽初年度保費收入將是六大壽險中第一個跌出千億元俱樂部的公司。

不過，台壽保擴大投資資產，帶動利息淨收益與股利等經常性投資收益穩定成長，負債成本亦持續降低，台壽保前三季稅後純益為 139.03 億元，較去年同期成長高達 39.0%。

觀察台壽保的投資組合，截至 9 月底，台壽保的投資資產總額約 1.7946 兆元，占比最高為國外固定收益約達 60%，其次為國內固定收益占比約 9.6%，股市投資占比 8.7%，基金投資占比 8.8%。

至於台股投資，邱雅玲表示，台壽保目前持有的台股部位約 1500 億元新台幣，約占總投資部位的 8%，選股主要瞄準有穩定配息的藍籌股，這部分屬於資產配置，著眼於經常性的投資收入，不會因市場波動而輕易出脫持股。

展望明年，吳一揆強調，資本市場利率持續下跌，全球有三分之一的政府國債是負利率，這是前所未見，對保險公司的再投資是很大的挑戰；而股市部分，甚至有聲浪傳出股市只要一回檔，恐怕會有 10-20% 的跌幅，對於市場可能反轉，中信金已經準備好了，會在風險管理抓得更緊，審慎布局明年股債市場。