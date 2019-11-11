元富證長期關注弱勢孩童議題 獲頒資誠CSR影響力獎

元富證券加入新光金控 (2888-TW) 後積極落實社會企業責任，陸續獲多項 CSR 獎項肯定，此次以宣揚兒童癌症防治觀念的《金絲帶小勇士應援》，獲頒 2019 資誠永續發展第三屆 CSR 影響力獎的「社會共好影響力獎」，元富證券董事長陳俊宏表示，期盼藉此提升大眾對於兒童癌症的重視，並產生更大影響力，讓更多兒癌小勇士受惠。

元富證長期關注弱勢孩童議題，陳俊宏指出，今年從長期合作夥伴兒童癌症基金會得知，台灣每年約有 500 位孩童確診罹患癌症，但因兒童表達能力和合作度較差，或者家長對於兒童癌症意識和認知不足，往往導致延遲就醫。

因此，元富證特別於 9 月兒童癌症關懷月舉辦台灣首次「金絲帶小勇士應援」活動，透過象徵兒童癌症的金絲帶和議題倡導，提升社會對兒童癌症的關懷與重視，並將此活動製作成影片上傳至 YouTube，以協助更多人認識兒童癌症九大警徵和相關資訊，讓父母們於日常生活中多加注意，以利及早發現問題，在最佳時機就醫。

陳俊宏強調，期盼透過金絲帶應援活動，以及病患及家屬的現身說法，使社會大眾正確認知兒童癌症，減少病童在抗癌路上所遭受到的異樣眼光，得到更平等的尊重與對待。

第三屆 CSR 影響力獎競賽由資誠永續發展服務公司、資誠教育基金會、坎城國際創意節台灣官方代表共同舉辦，以「善用故事力，創造影響力」為主題，呼應 SDGs LIONS 獎項鼓勵企業經營應面面俱到的五大理念，邀請企業將回饋於社會的案例拍成影片，期望透過影片達到拋磚引玉的效果，帶動社會響應永續經營的風氣。

此次元富證券首次參獎即獲評審高度青睞，對元富在社會公益上的努力是莫大鼓勵，元富證表示，未來將繼續落實社會企業責任，持續放大所能帶給社會的正向影響力。