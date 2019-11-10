鴻海法說會、南港舊廠開發案動土典禮 台股本周重要大事預告

本周進入第 3 季財報公布最後倒數，各大廠也預計於本周陸續舉辦法說會，其中周三 (13 日) 鴻海將舉辦法說會，這也是董座劉揚偉劉揚偉接任後的首場法說，預期將聚焦在財報、展望、海外布局等重點，另外，南港舊廠「世界明珠」開發案周一 (11 日) 也將正式動土開發，以下是《鉅亨網》為讀者整理的本周重要大事：

南港舊廠開發案 世界明珠本周正式動工

輪胎大廠南港輪胎正式敲定舊廠開發案「世界明珠」，將於周一 (11 日) 舉行開工動土大典，正式進入開發階段，而世界明珠也被視為台北市不動產的新指標，也吸引 Discovery 頻道關注，預計將完整紀錄世界明珠住宅案的建造過程。

世界明珠舊廠開發案規模龐大，光是基地面積就超過 9000 坪，總樓地板面積達 7 萬坪，被視為台北市指標性開發大案，該開發案計畫將投入 150 億元，預計 2023 年底前完工。其中，住宅占比將達 49.1%，辦公大樓 42.5%，商場 6.7%，藝文展演約 1.7%，而商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。

本周重要法說會 聚焦鴻海、中信金、永豐金、可成等

鴻海將於周三 (13 日) 召開法說並公布財報，這也是董事長劉揚偉接任董座後的首場法說，預期將吸引市場目光，市場也關注 4 大重點，包含鴻海第 3 季財報有望在蘋果 iPhone 11 新機帶動下創高、劉揚偉接任後近況、鴻海第 4 季及明年展望，及印度與越南等地擴產新進度。

金融業法說本周將由中信金、永豐金接棒於周一 (11 日)、周二 (12 日) 舉行法說會，其中，中信金將聚焦海外獲利、保險及數位創新 3 大發展策略；而永豐金今年上半年獲利年增 36.3%，成長率為上市櫃金控第一，主要獲利來源來自手續費收入以及海外收益帶動，此兩大業務現況與展望將是永豐金法說會重點。

本周重要法說會周一有中信金、鉅祥、文曄，周二有永豐金、卜蜂、臻鼎 - KY、精測、神盾、上銀、英業達，周三鴻海、敦泰、廣達，力積電則將舉辦股臨會，周四可成、台橡，周五則有生計美容股的麗豐 - KY 接棒法說。

NCC 邀集五大電信業者 進行 5G 競標審查

國家通訊傳播委員會 (NCC) 周二 (12 日) 將邀集五大電信業者總經理以上代表人，進行 108 年度行動寬頻業務釋照第一階段書面審查到會面談及後續評分作業，針對 5G 頻譜競標審查事宜聽取業者建議，預計面談順序為中華電信、台灣之星、台灣大哥大、亞太電信、遠傳電信。

NCC 主委陳耀祥日前出席立法院交通委員會備詢表示，年底 5G 頻譜競標，由於主頻段 3.5GHz 競爭將非常激烈，估最終標金金額將落在 500 億元，高於過去預估的 400 億元，至於第 2 波頻譜釋照，交通部初步規劃 4.4-5.5GHz 中頻段為第 2 波頻譜，其中 200Mhz 為商用頻段、300Mhz 提供警消、政府單位使用，100Mhz 則開放給企業專頻，由於頻譜仍在清除，預計最快 3 年後可開放申請。

海洋風電離岸風場 周二舉辦啟用典禮

由上緯投控主導開發的台灣首座離岸風電風場海洋風電，第二階段 20 座風機，已於 10 月 9 日安裝完成，周二 (12 日) 將舉行風場啟用典禮，預計年底前商轉。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，第二階段再安裝 20 座 6MW 風機，預計總發電容量共 128MW。

搶攻行動支付商機 中油 Pay 將上線

看準行動支付商機，不僅各大百貨、連鎖量販推出自家行動支付，周二 (12 日) 台灣中油將攜手中國信託推出行動支付 APP「中油 Pay」，首創交通產業專屬行動支付工具，整合中油 VIP 會員卡與中油聯名卡會員管理，享雙點整合、綁卡儲值多重回饋等功能。

而為搶搭近期行動支付商機，不僅台灣中油將推自家行動支付 APP，部分加油站日前也已開放支援多種行動支付如 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 等。

2019 未來科技展 展前記者會

科技部主辦的 2019 未來科技展 (Future Tech Expo 2019) 將於 12 月 5-8 日登場，周二 (12 日) 將舉辦展前記者會，未來科技展集結全國各地學研單位、國家型科技計畫及法人研發成果，聚焦生技新藥區、醫材、金屬化工與新穎材料、AI 智慧應用與電子與光電、綠色能源環璄等國家重大的基礎建設、民生經濟和前瞻性產業等領域應用。

聚焦金融科技 鉅亨網舉辦第二屆機器人理財論壇

依據 Global Investment Research 研究報告指出，人工智慧以及機器人理財在財富管理業務上的發展潛力相當驚人，全球 35 歲以下的新世代投資人，願意使用機器人智能理財服務的比例已經高達 65%，而在這個趨勢下，鉅亨網周三 (13 日) 將主辦的第二屆機器人理財論壇，邀請證期局蔡副局長麗玲致詞，資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清、國泰智能投資團隊康利資產管理公司高級基金分析師 Wisely Ngai 倪智承、元大投信指數暨量化投資事業群經理 邱鉦淵進行專題演講，並邀請以上講者進行頂尖交流對話，共同探討金融科技刷新未來的機器人理財發展趨勢。

華為 Mate30 Pro 暨全場景生活圈 上市記者會

華為將於周四 (14 日) 發表 Mate 30 系列，而這款旗艦機種也正是因美中貿易戰，成為首款無法搭載 Google Mobile Service 的華為手機，將改採用 HMS (Huawei Mobile Service) 替代，預計華為除了發表 Mate 30 Pro 手機外，可能還會推出平板電腦、智慧手錶、智慧手環、眼鏡等產品。