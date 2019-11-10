訊連轉型陣痛期過 明年迎接新成長動能

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 去年改變銷售模式，將旗下軟體由賣斷制轉訂閱制，歷經營收短少的轉型陣痛期，今年第 4 季起將迎接 PC 訂閱制可觀的循環性營收，且轉投資玩美移動也可望擺脫虧損，業外包袱減輕，本業營運漸入佳境，明年將迎來新一波成長動能。

訊連旗下創意導演家族軟體，先前均採取傳統賣斷制銷售模式，在需求趨於飽和下，訊連遭遇營運困境，轉而推出付費訂閱制進行轉型，但憂心引起消費者反彈，初期先從 Android 版本試水溫，去年 3 月推出 Android 訂閱制，用戶反應卻出乎意料的佳。

有了 Android 版本的成功，訊連去年 9 月開始針對主力 PC 版本推訂閱制，PC 訂閱活躍用戶數也快速成長，今年初以來，每季活躍用戶數均增加超過 1 萬人，使活躍用戶數由去年 9 月約 2900 人，大幅成長至今年第 3 季的 4.7 萬人，增幅達近 15 倍之多，且其中高達 9 成用戶為年約客戶。

從用戶轉訂閱制占比來看，2017 年訂閱制訂單比率約 3.5%，去年達到近 5 成，今年更擴增至 7 成，顯示訂閱模式表現持續良好。雖然由賣斷制轉為租賃制之下，將使一次性的營收貢獻因此短少，不過，由 PC 訂閱制推出的時間點來看，今年第 3 季起，來自 PC 訂閱制的循環性營收，將陸續貢獻訊連營運。

訊連董事長黃肇雄表示，第 3 季營收已落底，由於 PC 訂閱循環性營收將陸續挹注，加上前 3 季遞延收入，有部分可望在第 4 季認列，營收將較第 3 季成長，他並預期從明年起，PC 訂閱制每年可產生超過 200 萬美元的循環性營收，且金額將逐年成長，成營運一大動能。

除創意導演家族軟體銷售模式成功轉型外，訊連業外轉投資持股 43.1% 的玩美移動，也逐步走出虧損頹勢。今年 9 月更獲阿里巴巴策略性入股，目前玩美移動的虛擬上妝技術，已導入阿里巴巴旗下天貓與淘寶平台。

訊連去年認列玩美移動約 7000 萬元虧損，今年上半年認列虧損約 4000 萬元，第 2 季單季認列虧損金額縮減至 1600 萬元，虧損幅度逐步收斂，且第 3 季認列虧損金額更不到 350 萬元，在阿里巴巴注資下，有助擴增業績，黃肇雄也說，玩美移動營運趨近損平，「好日子快到了」，未來可望成為訊連另一大成長引擎。

在 PC 訂閱制步入軌道下，加上轉投資玩美移動將擺脫營運虧損，iOS 訂閱版也將在年底前上市，估將較 Android 版本產生較高營收，Mac 平台也預計明年推出，且在人臉辨識佈局方面，也有上百個案子洽談中，需求動能強勁，明年在多重引擎發威下，營運可期。