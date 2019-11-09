〈熱門股〉台積電股價與市值雙寫新猷 周線連8紅

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 明年將迎來大成長年，營運動能強勁，本周股價再衝高，市值也續寫新猷，登上 8 兆元大關，不過周五 (8 日) 終場收在 305.5 元，失守 5 日線，仍站穩 300 元之上，周線連 8 紅。

台積電董事長劉德音在上周運動會上表示，台積電已為 2020 年做好準備，將進行大幅投資產能的佈建，明年半導體產業雖仍充滿挑戰，但台積電擁有先進製程技術，且適逢 5G 轉換的一年，乘著 5G 潮流，對台積來說，將會是蠻好的、大大成長的一年。

台積電 10 月營收達 1060.4 億元，創歷史次高，受惠蘋果新機 iPhone11 需求熱絡，拉貨力道強勁，加上高速運算動能續強，營收續站穩千億元之上，月增 3.8%，年增 4.4%；前 10 個月累計營收 8587.88 億元，年增 1.8%。

據台積電財測，第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

若以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，台積電第 4 季新台幣營收約達 3121 至 3151 億元，可望改寫第 3 季寫下的單季營收新猷，全年來看，今年新台幣營收估可達 1 兆 648 億元至 1 兆 678 億元，年增 3.2-3.5%，符合先前預期的持平至成長 5％。

觀察外資動向，從 10 月 18 日起，外資已連續 14 日買超台積電，買超張數共超過 9.4 萬張，不過，外資從 11 月 7 日起反手轉賣，7 日賣超 2646 張，8 日更擴大賣超 4685 張，台積電股價也因此中止連續創高態勢。