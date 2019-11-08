台股週線連4紅 市值首破35兆元

台股本週開高走低，但在外資持續買超下，加權指數單週仍大漲 180 點、週線連四紅，全體上市公司總市值首次突破 35 兆元，站上歷史新高。分析師表示，目前外資籌碼鬆動、MSCI 調降台股權重，以及技術性指標過熱等三項指標觀察，大盤短線恐難逃修正壓力。

啟發投顧副總李永年表示，台股在外資斥資逾 1600 億元、連續 20 個交易日買超下，推升大盤指數持續攻高，目前外資雖仍持續在現貨市場買超，但在台指期卻連續三天賣超，顯示外資籌碼有開始鬆動跡象。

李永年進一步指出，MSCI 指數今天調降台股權重、調升陸股權重，加上美中貿易談判可望在本 (11) 月完成簽署，加上台股技術性指標過熱，屆時恐牽動市場資金挪移，大盤恐將引發拉回修正。

以技術面來看，台股月初在 11399 點到 11451 點區間形成跳空缺口，換言之，當指數拉回至跳空缺口，代表已經完成築底，可望逐漸反彈向上。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，8 日大盤收盤雖失守 5 日線，但應為反應日前創下 29 年新高表現的回檔整理，下週短線可先觀察 5 日線和 10 日線能否守住，若短線上失守，則可進一步留意是否回補 11 月 4 日、11 月 6 日的跳空缺口。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪分析，大盤不斷向上墊高，漲多賣壓拉回屬良性盤勢表現，尤其部分個股已經反映明年展望漲高，建議投資人可逢低布局股價落後、具業績表現支撐的傳產、消費類、金融股，同時留意中美貿易談判後續的消息面變化，將成左右大盤走向。