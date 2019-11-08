威剛10月營收月增近1成 Q4可望持平Q3

記憶體模組廠威剛科技 (3260-TW) 今 (8) 日公告 10 月合併營收 21.19 億元，受惠 SSD 需求熱絡，營收月增 1.95%，年減 11.54%；前 10 個月累計營收 205.91 億元，年減 23.83%。威剛看好，記憶體價格相對持穩，在備貨需求支撐下，第 4 季營收有機會與第 3 季相當。

威剛指出，10 月固態硬碟 (SSD) 業績穩健發展，營收年增近 5 成，為今年單月該業績營收次高，占整體營收比重 33.77%，也是連續 4 個月 SSD 產品營收比重逾 3 成以上。威剛預期，短期內 NAND Flash 價格仍持穩，SSD 產品需求將一路轉強。

威剛表示，2018 年 NAND Flash 價格一路修正後，SSD 市場需求開始回籠，自今年 7 月起，NAND Flash 價格陸續回升，SSD 市場需求熱度仍不減，帶動今年前 10 個月 SSD 產品總營收，年增高達 44%，占整體營收比重也近 3 成，受惠價格因素激勵，看好今年整體筆電搭載 SSD 產品滲透率，將順利突破 60%。

展望本季，威剛預期，DRAM 及 NAND Flash 價格相對穩定，傳統消費旺季仍將有基本備貨需求，預估第 4 季整體業績表現將有機會與第 3 季相當。