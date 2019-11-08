客戶拉貨觀望 環球晶10月營收44.21億元 創近21個月低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 10 月合併營收 44.21 億元，由於部分客戶仍在去化庫存，季初拉貨採觀望態度，使營收月減 12.46%，年減 16.3％，為近 21 個月低點；前 10 個月累計營收 490.1 億元，年增 0.59%。

環球晶由於長約比重高，而部分客戶仍在去化庫存中，在季初或季中未能拉貨的合約量，會在季底完成拉貨，因此每季營收大多呈現逐月走揚態勢。

展望後市，環球晶董事長徐秀蘭表示，第 3 季市場需求持續改善，但半導體產業受大環境不確定因素影響，能見度仍不高，不過，從客戶端釋出的訊息來看，對明年展望樂觀，但因客戶持續去化庫存，估明年下半年營運將優於上半年，整體 12 吋、8 吋需求將優於 6 吋，也因產品組合改變，整體 ASP 將稍高於今年。

徐秀蘭也說，在客戶年底前持續去化庫存下，第 4 季很有可能會受到更多長約客戶，盼能延遲出貨至明年第 1 季的壓力。不過，她也說，也因矽晶圓處半導體業最上游，矽晶圓需求復甦的跡象，會較下游製造商晚 1 至 2 季反應。

合晶 (6182-TW) 今日也公告 10 月合併營收 5.93 億元，月增 0.13%，年減 32.76%，近 3 個月高點；前 10 個月累計營收 65.38 億元，年減 15.62%。合晶看好，第 3 季營運已落底，第 4 季雖將逐步回溫，但復甦力道有限，營運估與第 3 季持平，並看好明年上半年整體市場需求將逐漸好轉。

