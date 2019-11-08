〈進出口統計〉台商回流效應 我對美全年出口值續增篤定超越去年

美中貿易戰帶動我對美出口值持續攀升，財政部統計，今年前 10 月我對美出口值共 380.2 億美元，不僅較去年同期增加 17.7%，且距離去年出口值 394.9 億美元僅 15 億美元，統計處處長蔡美娜說，今年我對美出口值幾乎篤定可超越去年歷史新高表現。

財政部今 (8) 日公布 10 月進出口統計，觀察我對主要市場出口表現，主要出口市場仍以中國香港居冠，但出口表現卻持續衰退，10 月出口值 121.5 億美元、雖稱霸其他市場，但卻去年同期減少 3.1%；累計前 10 月出口值 1076.4 億美元，但卻比去年同期減少 6.4%。

反觀我對美國與日本出口值則持續成長，今年前 10 月對美、日出口值更雙雙創下歷年同期新高，其中對前 10 月出口值 39.66 億美元、年增幅 18%，創下歷年單月第 3 高；前 10 月出口值 380.2 億美元、較去年同期增加 17.7%。

蔡美娜說，我對美出口貨類主要以資通與視聽產品為主，單月出口值較去年同期增加 5.8 億美元、年增幅高達 68%，主要是受美中貿易戰，廠商陸續回台生產有關。

至於對日本 10 月出口值 20.6 億美元，累計前 10 月出口值 192.8 億美元，皆比去年同期增加 1.5%。

值得注意的是，我對歐洲單月出口值雖仍持續衰退，包括基本金屬與其製品，電子零組件等貨類分別較去年同期減少 24.6%、16.4%，但在電動自行車出口荷蘭成長帶動下，使得我對歐洲運輸工具出口值較去年同期增加 0.6 億美元，較去年同期增加 22.6%。