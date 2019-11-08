韓國瑜控國稅局洩個資 財長回應：拿出證據別無的放矢

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年11月8號17點57分

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波持續延燒，韓國瑜認為是國稅局洩漏個資，才讓豪宅交易曝光，財政部今 (8) 日連發兩篇新聞稿駁斥絕無此事，傍晚時分，財長蘇建榮更罕見回嗆，要韓國瑜別無的放矢，汙衊國稅局同仁對工作的努力，要求韓國瑜應就其指控對國稅局同仁道歉。

韓國瑜遭週刊踢爆，曾在南港斥資 7200 萬購入豪宅，韓國瑜不甘示弱指控執政黨動用國家機器洩漏個資，財政部今天中午先發新聞稿，依循過往中規中矩風格，澄清財政部與轄下稅捐稽徵機關，絕對嚴守相關法令規定，對於課稅資料絕對善盡保密義務。

但今天傍晚 5 點半左右，財政部長蘇建榮罕見主動回應豪宅交易案一事，要求韓國瑜拿出證據對質，他願意接受相關調查，更罕見的口氣嚴厲反擊，要韓國瑜別無的放矢，在沒有任何證據的情況下，恣意指責盡責守法的國稅局同仁。

蘇建榮脾氣溫和，過去針對爭議話題回應，通常是以財政部名義發稿澄清，此次是蘇接掌財長以來，首度以部長身分主動對外澄清，且態度強硬，頗令外界詫異。

蘇建榮表示，韓國瑜無的放矢的行為不僅汙衊全體國稅局同仁，更抹煞文官體系長期對行政中立的努力。

蘇建榮強調，韓國瑜若有證據可證明其不動產交易資料是國稅局洩漏，他願意接受調查；若無相關證據就請韓國瑜向所有國稅局同仁道歉。