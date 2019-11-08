【運達投顧】行情分析

週五到收周線，台股仍舊強勢。而且只是過高第一局，可說走也走不完，到現在其實也並未真的有大的拉回信號。頂多就是告訴大家，在國慶日之後的融券可能被軋空的高度，然而過程中融券張數不退，飆上八十萬張，近六年高點，融資卻只有近六年的低點。此一行情非同小可。代表高點在籌碼穩定的狀況下，仍然十分穩定。這次真的可能會整理之後，挑戰 12682。

以今日最強勢的鴻海、和碩、緯創而言，這是所謂代工概念股，此種代工股過去都是大牛形容。一般中實戶並不愛操作此種股票。然而營收的強勢公布，以及竟然可以見到散戶大股鴻海出現資減券增態勢。此種股票操作空單，都是成為多頭的柴火。而且這次的高點可能真的「超乎」全市場想像。

中美關稅問題忽然利多忽然利空，其實這是好事。全面的利多反而會有「利多出盡」狀況。如同過去大家提到一句話，股票誕生在災難中，卻套牢在世界大同。直到現在，放眼過去，房地產概念股還沒有大漲。中國與美國的對抗世紀再次開始，時間好像回到冷戰時期，所以也被稱為新冷戰年代。此時沒有和解，反而對台灣最有利。

目前判斷近期可能出現橫向之後再次向上，就算近期要有拉回測月線，也可能是拉高之後再拉回。因此心態上不可以太過「偏空」或偏空手，這點請大家留意。

※以上內容由黃靖哲分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。