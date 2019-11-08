明揚Q4訂單湧進營收可望續創高 將再擴新產能

明安集團高爾夫小白球廠明揚國際 (8420-TW) 受惠產品單價平穩、新產能逐步開出，第 3 季營收 4.65 億元創高，第 4 季進入旺季，10 月營收 1.5 億元，優於上月與去年同期，法人估，11 、12 月營收還將持續攀高第 4 季營收將再寫新猷。

明揚 10 月營收 1.5 億元，月增 5.64%，年增率 2.64%，累計前 10 月營收 14.92 億元，年增 17.26%。

明揚第 3 季營收 4.65 億元，毛利率為 17.2%，季增 0.8 個百分點，年增 5.72 個百分點，稅後純益 4265 萬元，創歷史次高，季增 10.13%，年增 91.35%，單季每股純益 0.84 元。

明揚前 3 季營收 13.42 億元，毛利率為 15.69%，年增 6.79 個百分點，稅後純益為 1.11 億元，年增 2.47 倍，每股純益為 2.17 元。

明揚國際投資 5.9 億元在台灣屏東建置的二期新廠日前落成，新廠 6 月先開出 250-350 萬打新產能；明揚主管指出，新廠將分二階段開出產能，6 月先開出 250-350 萬打，今年底舊廠加新廠年產能將可達 1600 萬打，產能擴充完成後，未來將採「專屬產線」策略，有助未來爭取或穩定大咖客戶。

至於明揚新廠第 2 階段產能擴充，依目前規劃，預計在 2020 年上半年完成。

法人估，明揚 2019 年營收年增將逾 15%，落在 18.2 億元，每股純益挑戰 2.7 元，2020 年營運成長趨勢不變，估年增將逾 1 成，上看 20.6 億元，稅後純益可望超過 1.5 億元，年增超過 1 成。