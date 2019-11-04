明揚新產能開出挹注 Q3獲利創次高 前9月EPS 2.17元

明安集團高爾夫小白球廠明揚國際 (8420-TW) 受惠產品單價平穩、新產能逐步開出，第 3 季營收以 4.65 億元創新高，稅後純益 4265 萬元，僅次去年第 4 季創歷史次高，單季每股純益達 0.84 元，依第 4 季接單來看，明揚營收仍有機會再創高。

明揚今 (4) 日公布最新財報，第 3 季營收 4.65 億元，毛利率為 17.2%，季增 0.8 個百分點，年增 5.72 個百分點，稅後純益 4265 萬元，創歷史次高，季增 10.13%，年增 91.35%，單季每股純益 0.84 元。

明揚前 3 季營收 13.42 億元，毛利率為 15.69%，年增 6.79 個百分點，稅後純益為 1.11 億元，年增 2.47 倍，每股純益為 2.17 元。

明揚國際投資 5.9 億元在台灣屏東建置的二期新廠日前落成，新廠 6 月先開出 250-350 萬打新產能。

明揚主管指出，新廠將分二階段開出產能，6 月先開出 250-350 萬打，今年底舊廠加新廠年產能將可達 1600 萬打，產能擴充完成後，未來將採取「專屬產線」策略，讓客戶委託明揚 OEM 或 ODM，不用擔心商業機密外洩，對於未來爭取或穩定大咖客戶，將有很大的幫助。

法人估，明揚今年營收年增率將逾 15%，可望落在 18.2 億元左右，每股純益挑戰 2.7 元，明揚明年營運成長趨勢不變，初估年增率將逾 1 成，可望上看 20.6 億元，稅後純益可望超過 1.5 億元，年增率將超過 1 成。