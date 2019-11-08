台股盤後－MSCI降權重衝擊 收跌失守11600 周線仍大漲180點

美中有望分階段取消關稅，但是台股今 (8) 日受到 MSCI 雙降權重影響，呈現開高走低，儘管股王大立光勁揚，但是權王台積電壓盤，加權指數終場下跌 27.02 點，收 11579.54 點，11600 點得而復失，成交值 1343.3 億元，不過本周周線仍大漲 180 點，周線連 4 紅。

美股道瓊指數上漲 182 點，帶動台股今日以 11620.89 點、小漲 14.33 點開出，在大立光、鴻海領軍之下，指數最高一度攻到 11642.41 點，惟台積電權重遭 MSCI 下調最多，衝擊台積電股價走跌，加上空方賣壓出籠，使得指數隨即翻黑，跌破 10600 點大關和 5 日均線。

大立光終場上漲 2.04%、收在 4760 元，鴻海也小漲 0.11%、收在 90.0 元，台積電則下挫 1.13%、收在 305.5 元。

台股連 2 天漲多拉回，資金流向低基期股，蘋概股和碩漲停，低基期的 ODM 代工緯創、廣達均逆勢走揚。

MSCI 公布季度調整，被納入的成分股中，力山大漲 7%，鈺齊 - KY 走揚逾 3%，股價再創新高，瀚宇博、喬山、新唐走揚逾 2%，立積、緯穎與嘉泥也同步有 1% 以上漲幅。

權值股跌多漲少，除台積電壓盤，聯發科也跌 2.59%，統一、日月光投控、光寶科、和泰車等均跌超過 1%，開發金、遠東新、台塑四寶等也都走跌。

整體來說，台股連續 2 天漲多拉回，短線出現調節賣壓，雖然並非大跌，但不同於前幾天拉尾盤，台股今天反而壓尾，11600 點得而復失，美中貿易協商看似出現突破性進展，但分階段取消關稅的說法引起美國內部幕僚的意見分歧，至今白宮未做出最後定案，美股盤後期貨也呈現下跌，後續須持續關注，而外資雖然在現貨連買，但截至昨天，外資在台指期已經連 3 賣，顯示其避險心態已浮現，今天外資操作動態將動見觀瞻。