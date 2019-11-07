尖點Q3毛利率衝15季新高 前3季EPS 1.11元

PCB 鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 受惠第 3 季 PCB 需求旺季，加上組線調整，今 (7) 日公布最新財報顯示，毛利率達 32.73%，創 15 季以來新高，單季稅後純益 6997 萬元，季增 23.38%，累計前 9 月稅後純益 1.57 億元，年減 14.7%，每股純益 1.11 元。

尖點第 3 季毛利率 32.73%，季增 6.38 個百分點，年增 4.21 個百分點，總經理王嘉鴻指出，毛利率走揚，是因對不具經濟規模的機械鑽孔代鑽廠，進行生產規模調整並縮減，此調整下，使機械代鑽孔與雷射代鑽的比重出現消長，在代鑽孔營收中，雷射鑽孔比重由不到 1 成，站到 1 成以上。

對於現有 PCB 鑽針生產，王嘉鴻指出，尖點目前沒有擴廠規劃，將透過去瓶頸及精實生產，增加產出量，同時，因應 5G 基地台設置所需的高頻、高速板生產需求，開發相對應的鑽針搶市。

尖點今年第 3 季營收 7.78 億元，較去年同期減少近 1 成，王嘉鴻指出，由於今年公司執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰的子公司規模，使近幾個月營收呈現年減，不過轉投資子公司虧損收斂，反應在第 3 季財報就是毛利率提升。

尖點今年第 3 季毛利率為 32.7%，為 2016 年以來首度回到 30% 以上的水準，也創 15 季以來新高。

尖點第 3 季鑽針營收佔比為 58%，產能利用率維持旺季水準，大約在 95% 左右水準；鑽孔服務營收比重為 37%，整體稼動約在 73%；而刀具事業營收佔比則約為 5%。

尖點同步公告 10 月合併營收為 2.57 億元，較上月減少 1.25%，較去年同期減少 9.46%，累計前 10 個月合併營收則達 24.58 億元，較去年同期減少 9.41%。

至於第 4 季營運，尖點認為， PCB 產業需求已逐漸進入淡季，目前公司看到的是正常的需求，估第 4 季鑽針產能利用率維持在 9 成左右水準，鑽孔稼動約在 7 成左右，刀具則約 4-5 成。