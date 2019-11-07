美食-KY Q3獲利年減逾3成 EPS 1.32元創5年同期低點

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，稅後純益 2.38 億元，年減 33.33%，每股純益 1.32 元，創 5 年來同期新低，不過，獲利較上月回穩，季增 10%，美食認為，短期營收動能因外部環境影響而稍遇逆風，但品牌和通路價值，仍將是營運穩健回升的關鍵。

美食第三季合併營收 58.86 億元，年減 1.48%，營業毛利 34.81 億元，年增 0.08%，毛利率較去年同期略增 0.92 個百分點至 59.14%，營業利益 4.26 億元，年增 0.96%，營業利益率 7.24%，年增 0.17 個百分點。

美食指出，儘管第三季獲利尚未回到去年同期水準，但持續進行門店與廚房的更新，關閉表現落後的門市，投入研發及行銷資源，使今年以來的各項費用較去年增加，但也帶來客流穩定回溫。

美食也同時公告 10 月合併營收達 19.2 億元，月減 2.24%，年減 2.16%，美食說明，在中國市場，除同店銷售維持正成長，隨著當季新品帶動，門市客流也較 9 月增加，同時也持續將線上商機導引到線下門市，而在美國，85 度 C 則在北加州聖利安卓市與史塔克頓市各開出一間新門市，總店數來到 63 間。