原相Q4滑鼠、TWS出貨衝鋒營運估持平 全年續創新高

感測器廠原相 (3227-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說，財務長羅美煒表示，第 4 季營運較第 3 季持平或小幅下滑，滑鼠將延續上季強勁動能，營收估高個位數成長，TWS(真無線藍芽耳機)、穿戴式產品營收也有雙位數成長，遊戲機則受淡季影響明顯衰退，法人看好，原相第 4 季三大產品線向上動能強，助攻全年營收年增率轉正，估年增率為 5%，全年營收將達 58 億元，續創歷史新高。

羅美煒指出，第 3 季營收原先估持平第 2 季，不過表現超預期，主要受惠電競滑鼠、遊戲機需求明顯回溫，帶動營收成長，毛利率也因成本管控得當，來到近 1 年高點，產品組合方面，滑鼠因出貨暢旺，比重拉升至 58%，遊戲機比重也成長 4 個百分比，達 20%，其他比重則下降至 22%。

以各產品線來看，高階、電競滑鼠將延續上季動能，業績成長高個位數百分比，營收比重也拉升至 6 成，不過上半年因客戶調整庫存，影響滑鼠全年業績下滑個位數百分比，細分來看，有線、無線需求皆較去年疲軟，高階、電競需求則因市場趨勢推升，較去年成長。

遊戲機第 4 季依循往年軌跡入淡季，估業績會有明顯減幅，營收比重則下降至 10% 內，不過，隨著日系客戶推出 Ring Fit 健身平台，有助遊戲機主機熱銷，可望提供感測晶片成長潛在動能。

其他產品第 4 季業績皆有雙位數成長，穿戴式產品第 4 季將量產，安防方面，則隨著非大中華區的客戶拓展有成，是今年成長的主要動能。

TWS 方面，第 4 季受惠新客戶開始量產，季增幅同樣上看雙位數，且大於安防產品的增長幅度，營收比重也從上季的個位數百分比，攀升至雙位數，並預計之後將推出附有 ANC(主動式抗噪) 功能的晶片，同時，看好明年 TWS 成長動能，市場則以中國為主。

車用部分，羅美煒指出，目前已小量出貨，但因發酵期較長，短期內營收貢獻仍不明顯，未來將持續投入研發。

原相 10 月營收 6.37 億元，月增 1.08%，年增 39.87%，再創歷史新高，累計前 10 月營收 47.74 億元，年增率較上月由負轉正，達 1.13%。