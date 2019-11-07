六角Q3獲利大躍進年增150% 前3季EPS 7.72元創同期新高

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.27 億元，年增幅高達 150.31%，每股純益 3.18 元，創單季新高紀錄，累計前三季稅後純益 3 億元，年增 170%，每股純益衝上 7.72 元，也改寫同期新高。

六角說明，今年旗下主力手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」展店年成長超過 30%，帶動營運持續衝高，其中，在擁有 500 家據點以上的東南亞國家，更搭上外送平台商機，推升同店銷售成長。

展望第四季，雖然進入淡季，六角表示旗下茶飲品牌展店動能依舊持續，預計全球展店有機會淨增加近百家，且淡季展店效益將於明年第一季開始發酵。

「Chatime 日出茶太」在全球不同國家已取得領先品牌地位，印尼目前已達 300 家，預計往後每年以 100 家加速開出；菲律賓年底有望展店至 140 家、每年以 40-50 家開出；而澳洲茶太也達 140 家，以每年淨增 50 家速度成長；至於北美市場中的加拿大，預計明年達百店里程碑。

展望未來，六角強調，在前三年已備妥未來三年迎接 2000 店發展的後勤支援，樂觀看未來獲利成長將大幅超越營收成長幅度。

另外，六角公布 10 月合併營收 4.1 億元，月減 6.29%，年增 23.4%，累計前 10 月合併營收 41.02 億元，年增 29.98%，均創同期新高。